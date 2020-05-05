وزاة الصحة: تسجيل حالة كورونا واحدة لوافدة من غينيا ليرتفع عدد الإصابات الى 741

أعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي أنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لوافدة من غينيا، تم كشفها بعد يومين من دخولها الى لبنان، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الى 741، كاشفة أنه تم أيضا تسجيل حالة شفاء واحدة ليرتفع العدد الى 206، فيما إستقر عدد حالات الوفاة على 25.
وأوضحت الوزارة أن عدد الفحصوات التي تم إجراؤها خلال الـ24 ساعة الأخيرة للمواطنين المقيمين يبلغ 995، أما للوافدين فقد تم إجراء 479 فحصا.
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