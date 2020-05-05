شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الشاعر يطالب "الأعلى للإعلام" بمراجعة ضوابط إذاعة الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى جمال الشاعر عضو الهيئة الوطنية للاعلام ، أن هناك خلل فى خريطة الإعلانات التى تعرض خلال شهر رمضان الكريم رغم قلتها، مضيفا أن هناك كود دولى لإذاعة الإعلانات حتى نحافظ .على حق المشاهد، خاصة عند متابعة المسلسلات

وطالب جمال الشاعر فى تصريح لـ"الخليج 365"، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمراجعة ضوابط إذاعة الاعلانات للحفاظ على حقوق المشاهد، مشيرا الى أنه يجب ألا يتجاوز الإعلان بأى حال من الأحوال عن 10% ولكن ما يحدث الآن أن نسبة الإعلانات من العمل الذى يعرض50%.

وأشار جمال الشاعر، إلى أن هناك بعض الإعلانات تعطى طاقة إيجابية، وأن هذا أمر جيد، متابعا :" نفتقد لبرامج المسابقات و المعلومات ، هناك كارثه محققة اسمها اختفاء برامج الاطفال، فغياب برامج الاطفالمن الخريطة الإعلامية لافتة للنظر، ولا بد أن يعاد النظر فى توازن الخريطة ما بين البرامج الدينية و برامج الاطفال والمسلسلات الاجتماعية ".