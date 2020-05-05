بالصور.. حريق يلتهم محتويات مصنع لشمع العسل في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

تسبب ماس كهربائي في لوحة المفاتيح العمومية، بمصنع لشم العسل بقرية شبشير الحصة بطنطا في محافظة الغربية اليوم الثلاثاء، في نشوب حريق، أتى على محتويات المصنع بالكامل.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بلاغًا من إدارة الحماية المدنية بالمديرية، بتسبب ماس كهربائي في نشوب حريق بمصنع شمع عسل داخل قرية شبشير الحصة.

جرى الدفع بسيارات الإطفاء، ورجال الحماية المدنية للسيطرة على النيران.