محافظ أسوان يحيل واقعة مصرع طفلة في انهيار جزئي بمنزل للنيابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء لأسرة الطفلة مريم دياب 10 سنوات، فور علمه بوفاتها نتيجة سقوط حائط عقار مجاور لمنزل أسرتها عليهان بمنطقة خلف عمارات المقاولون العرب.

وتفقد المحافظ المنزل وقرر إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكلف رئيس مدينة أسوان، بدراسة الموقف القانوني للمنزل الذي شهد الواقعة.

ووجه محافظ أسوان مدير عام التضامن الاجتماعي بالدراسة وإجراء البحث اللازم لأسرة الطفلة "مريم" للوقوف على أوجه الدعم الممكنة.