ضحايا الشهامة الـ 3.. عصابة لسرقة المتاجر تفتح النيران على أشخاص حاولوا ضبطهم بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالفيوم، من ضبط عصابة فتحت النيران على 3 أشخاص حال هروبهم عقب سرقة أحد المحال التجارية ما تسبب في مقتل أحدهم وإصابة آخران.
تبلغ لمركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم، من إحدى المستشفيات باستقبالها ثلاثة أشخاص مصابين بطلقات نارية وخرطوش (من بينهم متوفي متأثرًا بإصابته؛ وما قرره المصابين بأنهما أثناء تواجدهما والمتوفي بقطعة أرض فضاء (يقومون بإدارتها كجراج لإنتظار السيارات) شاهدا شخصين مجهولان حال قيامهما بسرقة محل بقالة، ولدى محاولتهم الإمساك بهما قاما بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابتهما وهربا.
نجحت تحريات البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، في تحديد مرتكبى الواقعة وهم ثلاثة أشخاص (جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة سنورس – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية، بندقية خرطوش، فرد خرطوش، عدد 15 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المتاجر، وأضافوا أنه بتاريخ الواقعة توجهوا للمحل المُشار إليه وعقب تمكنهم من سرقة كمية من علب السجائر وعبوات الشاي من داخله شاهدهم المجني عليهم وحاولوا الإمساك بهم فأطلقوا تجاههم أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وهربوا، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
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