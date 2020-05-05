إطلاق مبادرة جديدة لتوفير السلع الغذائية للدول العربية في ظل كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، أنها بصدد وضع آلية طارئة تهدف إلى المساعدة والمساهمة في توفير احتياجات البلدان العربية من السلع والمواد الغذائية، وزيادة التجارة العربية البينية لتلك المنتجات عبر الشركات التي تساهم فيها الهيئة والشركات الأخرى.

وأشارت الهيئة، خلال بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى إمكانية توفير المعلومات عن كميات الفائض المتاح للتصدير من تلك السلع في الدول العربية وغيرها، ضمن هذه الجهود.

وقالت الهيئة إن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من حرص الهيئة على تعزيز الأمن الغذائي في العالم العربي، واتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لمواجهة خطر حدوث أي نقص في توفر المواد الغذائية في البلدان العربية.

وأضافت أن ذلك يأتي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والذي شكل أزمة عالمية هي الأخطر من نوعها باعتبار تأثيرها على كافة القطاعات الاقتصادية.

وقال محمد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي: "منذ تأسيسها، تعمل الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي على تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية من خلال الاستثمار في المشاريع الزراعية وبرامج دعم صغار المزارعين".

وأضاف: "واليوم وبعد أن أصبح انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) يشكل أزمة عالمية تؤثر بشكل سلبي على مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والأغذية، تقوم الهيئة بجهود حثيثة".

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وذكر المزروعي أن الهيئة تسعى منذ بداية الأزمة إلى التعاون مع مختلف الشركات والأطراف المعنية في الدول العربية للاستمرار بتوفير السلع الأساسية، والإمداد الغذائي، خاصة وأن أغلب الدول العربية تستورد معظم احتياجاتها الغذائية الأساسية من الخارج.

وتابع قائلا: "تسعى الهيئة إلى خلق نموذج استثماري وتقني رائد ونشره بين الجهات المعنية لرفع مستوى تبادل المنتجات الزراعية في المنطقة العربية، كما أنها تعمل في ظل الأزمة الحالية على التنسيق مع مختلف بلدان العالم العربي لتأمين احتياجات السكان من المواد الغذائية الأساسية".

وأشار المزروعي إلى أن ذلك يأتي بهدف تعزيز تضامن الدول العربية في ظل الخوف العالمي من نقص في المواد الغذائية في الأسواق، بسبب الاضطرابات في التجارة الدولية وسلاسل الإمدادات الغذائية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

وقالت الهيئة إنها بهدف تعزيز التنسيق والتعاون في هذا الخصوص، طلبت من المعنيين تزويدها بما يتوفر لدى الشركات والمصانع من المنتجات الغذائية الأساسية المتاحة للتصدير أو التي ترغب في استيرادها.

وأضافت أن هذه السلع تشمل القمح، والأرز، والذرة الصفراء، والبطاطس، والزيوت النباتية الخام والمكررة، والسكر، واللحوم الحمراء، والألبان ومشتقاتها، والفاكهة، والخضار، ولحوم الدواجن، وبيض المائدة، ولحوم الأسماك والأعلاف.

وتأسست الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في عام 1976 بهدف تعزيز الأمن الغذائي العربي، وتمنح الهيئة، التي تمتلك خبرة واسعة في مجال الاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي، الدول الأعضاء للهيئة الامتيازات لشركاتها.

ويرتكز نشاط الهيئة في الاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والأنشطة والمشاريع ذات الصلة، كما تساهم بفعالية في دعم التنمية الزراعية المستدامة من خلال مشاريع زراعية متنوعة عبر استخدام التكنولوجيا الزراعية المتطورة، والقروض الدوارة والتشغيلية.