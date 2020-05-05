رئيس وزراء إيطاليا يعلق على حقيقة وجود تغييرات في السياسة الخارجية للبلاد

علق رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتين ،اليوم الثلاثاء، على سؤال حول وجود تغييرات في السياسة الخارجية للبلاد بعد تلقي مساعدات من الصين وروسيا للتعامل مع أزمة كورونا ،حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وقال كونتي في رد على مقابلة مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر:" يمكنني أن أؤكد أن سياستناالخارجية اليوم مطابقة لسياسة الأمس".
وتابع كونتي: "إن إيطاليا أدارت كل المساعدات التي تلقتها بشفافية تامة تجاه الرأي العام لدينا وتجاه حلفائنا".
وكان وزير الدفاع الأمريكي قد قال للصحيفة أمس الاثنين، إن روسيا والصين تستغلان تفشي الفيروس لتعزيز مصالحهما في أوروباو خلق انقسامات في حلف شمال الأطلسي وأوروبا.
وقال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني في مقابلة منفصلة مع صحيفة :لا ريبوبليكا: اليومية: "نتحدث مع الجميع لكن ركائز أمننا كانت ولا تزال حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن إيطاليا تلقت مساعدة من عدة دول، بما في ذلك من أوروبا والولايات المتحدة والصين وروسيا لكن هذا لم "لم يغير بأي حال إطارنا التقليدي الخاص بالمرجعية الدولية".
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