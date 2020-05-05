دير شبيغل: كورونا وضع أوروبا أمام أكبر إختبار

قالت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية إن أزمة تفشي كورونا أظهرت قدرة الجيوش ومدى نجاعة تدخلها، وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي فشل أمام هذا التحدي، على عكس ما أظهره الجيش الروسي ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقالت الصحيفة إن "أوروبا اصطدمت بأكبر اختبار منذ زمن الحرب (العالمية الثانية). اليوم تعيش الفشل تلو الآخر في حربها مع الفيروس (كورونا). وإذا لم يتغير أي شيء فإن الاتحاد الأوروبي سينهار".

وأوضحت أن كل الجيوش انضمت إلى المؤسسات المدنية في

الحرب ضد تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال تدخل الفرق الطبية العسكرية، والمختصين لمعاضدة الجهود المدنية بطرق مختلفة.

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وتطرقت الصحيفة إلى دور الجيوش في مكافحة كورونا في عدد من الدول الأوروبية، التي تعتبر من أكثر الدول تضررا من تفشي الفيروس، على غرار فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا، وأكدت أن الجيش الروسي تميز في هذا الظرف من خلال نجاعة تدخلاته، ليس فقط

على المستوى الداخلي، بل كذلك من خلال مشاركته في التصدي لتفشي الفيروس في كل من إيطاليا وصربيا.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى نجاح الجيش الروسي في بناء 16 مركزاً طبياً متعدد الوظائف في وقت قصير، وذلك بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، والتي من المقرر أن تكون جاهزة تماما بحلول منتصف مايو، وستبلغ السعة الإجمالية لها 1.6 ألف شخص.

ويعمل مختصون عسكريون روس منذ مارس الماضي في واحدة من أكثر المناطق تأثراً بوباء كورونا، وهي مدينة بيرغامو بشمالي إيطاليا.

كما قدمت وزارة الدفاع الروسية مساعدات إلى إيطاليا حيث تم إرسال 15 طائرة محملة بلوازم طبية، من 22 إلى 25 مارس الماضي.