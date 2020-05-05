أوامر باعتقال متهم بالتسلل إلى أنظمة كمبيوتر البرلمان الألماني

قالت صحيفة "سود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن الادعاء الاتحادي الألماني أصدر أمر اعتقال بحق شخص يعتقد أنه تسلل على أنظمة كمبيوتر البرلمان الألماني في عام 2015، حسبما ذكرموقع روسيا اليوم.
وذكرت الصحيفة أن المشتبه به يدعى، ديمتري بادين، وهو مطلوب كذلك لدى السلطات الأمريكية في جرائم تسلل تشمل سرقة رسائلبريد إلكتروني من هيلاري كلينتون، والحزب الديمقراطي وقت التحضير لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.
وأضافت الصحيفة، دون أن تورد مصدراً، أن المحققين "على ثقة" من أن بادين (29 سنة) متورط، كذلك في عملية تسلل في أبريل 2015 على البرلمان الألماني (البوندستاغ).
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