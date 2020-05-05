اليمن: إصابتان جديدتان بكورونا.. والحصيلة 12 حالة

أعلنت اللجنة الوطنية اليمنية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، تسجيل حالتي إصابة مؤكدة جديدتين بفيروس كورونا في محافظة حضرموت بجنوب شرقي البلاد، ما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 12 حالة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

قالت اللجنة في بيان نشرته على صفحتها

في "تويتر" إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 12 حالة منذ تسجيل أول حالة في العاشر من أبريل الماضي.

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وأضافت اللجنة أن الحالتين الجديدتين تتلقيان الرعاية الطبية في مركز العزل الصحي

بمدينة المكلا عاصمة المحافظة، وتقوم فرق الرصد بحصر المخالطين واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.

هذا وقد أعربت الأمم المتحدة، في وقت سابق، عن مخاوفها من انتشار فيروس كورونا في اليمن، دون أن تتمكن السلطات من اكتشافه، ومن احتمال اجتياحه للبلد الذي يشكو من انهيار في مؤسساته الصحية في ظل الحرب والفقر وغياب الدولة الواحدة.