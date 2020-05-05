الكويت: ارتفاع حالات الشفاء إلى 2032 حالة

أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، شفاء 85 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2032 حالة.

قال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وأكد الشيخ الدكتور باسل الصباح، أنه أصبح من المهم

جداً الآن عدم الخروج من المنزل، إلا للضرورة القصوى، مشدداً على أهمية تغطية الأنف والفم جيداً بالكمام، أو بقطعة قماش وغسلها بعد ذلك. ودعا الوزير الصباح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الى ضرورة التزام التباعد الاجتماعي، وتعقيم اليدين باستمرار أو غسلها لمدة 20 ثانية على الأقل بالصابون.

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وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمواطن كويتي (74

سنة) ومقيم هندي (58 سنة).. ليرتفع عدد الوفيات إلى 40 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 5278. وقال الدكتور عبد الله السند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية إن الحالات الجديدة المصابة بكورونا هي 2 مرتبطة بالسفر لكويتيين، وعدد 293 حالة مخالطة منهم 85 حالة من الهند، و65 حالة من مصر ، و53 حالة لكويتيين، و30 حالة من بنغلادش، وجنسيات أخرى.

وأشار الدكتور السند إلى وجود 79 حالة في العناية المركزة منها 43 بوضع حرج، وقال الدكتور عبدالله السند إن الزيادة في الإصابات بفيروس كورونا ضمن الإطار المتوقع.