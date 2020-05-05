وفاة وزير العمل في النيجر بعد إصابته بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة النيجيرية وفاة وزير العمل، محمد بن عمر، بسبب إصابته بفيروس كورونا، حسبما أعلنته القناة التلفزيونية العامة "تيلي الساحل".
ومن جهته أعلن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إليه بن عمر أنه توفى يوم الأحد في مستشفىبالعاصمة نيامي، لكنه لم يكشف عن السبب، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقبيل إعلانه عن سبب وفاة بن عمر، بث التلفزيون الرسمي رسالة وجهها الوزير قبل رحيله دعا
وقال بن عمر في رسالته إن "كوفيد-19 حقيقة وليس وهما، هو فتّاك، يقتل، ينتشر بسرعة الضوء.. الانضباط هو السلاح الأوحد الذي سنستخدمه للقضاء على هذا الفيروس".
وأعلنت النيجر مساء الإثنين إصابة 755 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، توفى منهم 37 شخصًا.
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