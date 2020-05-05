لم تسجل نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
قالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، إن نتاج مناقشاتها مع إستراليا بخصوص إنشاء ممر للسفر بين البلدين سيُعلن فيوقت لاحق اليوم.
وشاركت أرديرن عبر الفيديو في اجتماع للحكومة الإسترالية بخصوص كورونا، فيما يبحث البلدان إعادة فتح الحدود بينهما أمام السفر بعد نجاحهما في احتواء المرض.
ولا يتجاوز معدل الوفيات بالفيروس في البلدين واحدا بالمئة، وعززت نيوزيلندا وإستراليا مخزوناتهما من اللوازم الطبية، فيما تعتزمان إعادة فتح الاقتصاد شيئا فشيئا، بما في ذلك استئناف السفر عبر بحر تاسمان دون الحجر الصحي الإلزامي.
وسجلت أستراليا نحو 6800 إصابة بفيروس كورونا و96 وفاة، فيما سجلت نيوزيلندا 1137 إصابة و20 وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثاني.. لا إصابات جديدة بكورونا في نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.