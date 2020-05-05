كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيلاروسيا تقيم العرض العسكري السنوي للبلاد على الرغم من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه يمضي قدما في العرض العسكري لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا في 9 مايو، وفقا لقراءة نشرت على موقعه الرئاسي يوم الأحد.

وقال لوكاشينكو، في اجتماع حكومي "يجب أن أقول أننا لا نستطيع إلغاء العرض، ببساطة لا نستطيع ذلك، فكرت في الأمر لفترة طويلة"، مضيفا أنه يشعر بالقلق "سيقول الناس إننا خائفون".

ووأضاف الرئيس: "علينا أن نتذكر أن بعض الناس (الذين قاتلوا) ربما ماتوا بسبب فيروسات أو أمراض أخرى، لكنهم لم يشعروا بها دائمًا، لقد ماتوا من أجلنا، بغض النظر عن مدى ضخامتها".

وطلب لوكاشينكو من حكومته عدم "سحب أي شخص" إلى العرض، الذي قال إنه سيتم تنظيمه "بشكل صحيح"، لكنه لم يذكر تفاصيل.

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وقال الرئيس البيلاروسي: "إذا كان الناس لا يريدون (أن يذهبوا)، فإنهم يخشون، وهم يعتنون بصحتهم، وسوف نفهم ذلك.. اليوم هناك ما يكفي من الناس الذين يريدون عقد هذا الحدث، الآلاف والآلاف من الناس."

ألغت روسيا وغيرها من الدول السوفيتية السابقة أحداث يوم النصر بسبب مخاوف من المخاطر الصحية.

فقد سجلت بيلاروس، وهي دولة يقطنها حوالي 9.5 مليون شخص، 17489 حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 100 حالة وفاة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز. لم تقم الدولة بإلغاء الأحداث العامة أو أمرت الناس بالعزلة الذاتية، وقال لوكاشينكو علنًا إنه يعتقد أن مخاطر فيروسات التاجية مبالغ فيها.

