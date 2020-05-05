كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الإيطالي: سياستنا الخارجية لم تتغير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونقلت صحيفة لا ستامبا عن جوزيبي كونتي قوله "فيما يتعلق بالجغرافيا السياسية لمن تلقى المساعدة، يمكنني أن أؤكد أن سياستنا الخارجية اليوم مطابقة لسياسة الأمس."
يوم الاثنين، قال إسبر للصحيفة إن روسيا والصين تستغلان تفشي الفيروس لعرض مصالحهما في أوروبا و"خلق انقسامات في الناتو وأوروبا".
وقد قدمت البلدان دعمًا لإيطاليا، حيث أرسلوا الأطباء والمعدات الطبية وأقنعة الوجه إلى البلاد، التي كانت أول من تضرر بشدة في أوروبا من تفشي المرض.
كما نقلت عن كونتي قوله إن إيطاليا أدارت كل المساعدات التي تلقتها "بشفافية تامة تجاه الرأي العام وحلفائنا".
وقال وزير الدفاع لورنزو غيريني في مقابلة منفصلة لصحيفة لا ريبوبليكا اليومية "إننا نتحاور مع الجميع، لكن أركان أمننا هي حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. إنهم يظلون كذلك".
وأضاف أن إيطاليا تلقت مساعدة من عدة دول، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة والصين وروسيا، لكن هذا لم "يتغير إلى أقل إطار مرجعي دولي لدينا".