كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الإيطالي: سياستنا الخارجية لم تتغير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح رئيس الوزراء الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إن السياسة الخارجية لم تتغير بعد أن تلقت البلاد مساعدة في حالة طوارئ الفيروس التاجي من كل من الصين وروسيا، ردا على مقابلة مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

ونقلت صحيفة لا ستامبا عن جوزيبي كونتي قوله "فيما يتعلق بالجغرافيا السياسية لمن تلقى المساعدة، يمكنني أن أؤكد أن سياستنا الخارجية اليوم مطابقة لسياسة الأمس."

يوم الاثنين، قال إسبر للصحيفة إن روسيا والصين تستغلان تفشي الفيروس لعرض مصالحهما في أوروبا و"خلق انقسامات في الناتو وأوروبا".

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وقد قدمت البلدان دعمًا لإيطاليا، حيث أرسلوا الأطباء والمعدات الطبية وأقنعة الوجه إلى البلاد، التي كانت أول من تضرر بشدة في أوروبا من تفشي المرض.