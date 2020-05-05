كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الألماني في بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية اللبنانية، إنها استدعت السفير الألماني في بيروت، لاستيضاح قرار بلاده بشأن حظر نشاط حزب الله في ألمانيا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكان تنظيم "حزب الله" اللبناني أحد أذرع إيران الإرهابية في الشرق الأوسط والعالم، قد تلقى ضربة جديدة من الحكومة الألمانية.

Advertisements

وصنفت السلطات الألمانية "حزب الله" منظمة إرهابية، وحظرت أنشطتها وبدأت في ملاحقة أعضائها بعد التمدد الكبير على أراضيها ما بات يشكل هاجساً أمنياً خطيراً، وفقاً لما نقلته منصة "مداد نيوز".

وحظر ميليشيات "حزب الله" على أجندة الحكومة الألمانية منذ العام الماضي، بعد تقارير استخباراتية تحدثت عن وجود أكثر من ألف شخص تابع للتنظيم معظمهم عناصر متطرفة ومشبوهة تعمل في الخفاء لجمع التبرعات لصالح التنظيم، ما يهدد أمن واستقرار الدولة الألمانية.

وكان مجلس العموم البريطاني، قد أصدر في وقت سابق، قراراً بحظر "حزب الله" وأدرجه ككيان إرهابي في فبراير 2019، كما تصنف أمريكا وكندا وهولندا وجامعة الدول العربية "حزب الله" كياناً إرهابياً لأنشطته التخريبية.