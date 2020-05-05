الرئيس الفنزويلي يعلن اعتقال أميركيين بتهمة محاولة “غزو” فنزويلا من البحر

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن بلاده اعتقلت الإثنين، أميركيين حاولا مع مجموعة من “المرتزقة” فجر الأحد، “غزو” فنزويلا من البحر، للإطاحة بنظامه لحساب زعيم المعارضة خوان غوايدو.

وأشار مادورو، إلى أن اجمالي عدد الموقوفين في هذه القضية خلال 48 شخصا بلغ 15 شخصا.

وقال مادورو مخاطبا القيادة العليا للقوات المسلحة، إن السلطات اعتقلت “عنصرين أمنيين” أميركيين يبلغان من العمر 34 عاما و41 عاما، عرضا عبر شاشة التلفزيون الحكومي جوازي سفرهما ووثائق أخرى.

وكان المدعي العام الفنزويلي، اتهم في وقت سابق الإثنين، غوايدو بالتآمر مع جندي سابق في القوات الخاصة الأميركية لتجنيد “مرتزقة”، بقصد شن هجوم للإطاحة بالرئيس الاشتراكي.