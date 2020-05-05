مقرر بعد أسبوع.. مجلس الشيوخ الفرنسي يرفض رفع الحجر الصحي

رفض مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس الإثنين، مشروع قانون حكومي لرفع الحجر الصحي، ابتداء من 11ماي، خوفاً من موجة جديدة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وصوت مجلس الشيوخ، الذي تهيمن عليه المعارضة المحافظة، بواقع 89 صوتاً مقابل 81 صوتاً ضد خطة الحكومة المقدمة من رئيس الوزراء إدوارد فيليب، لإنهاء الإغلاق، في تصويت رمزي ليس من شأنه عرقلة الخطة.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، أثناء تقديم الخطة، إن الإغلاق كان ضرورياً لمنع انهيار الخدمات الصحية ولكن “تكلفته البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية، هائلة”.

وشهدت جلسة تقديم الخطة اتهامات لحكومة فيليب، من قبل رئيس مجلس الشيوخ المحافظ برونو ريتايلو بـ”تبديد” الثقة بمواقف غير واضحة حول استخدام الأقنعة، والاختبارات التشخيصية.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في فرنسا 168,693 إصابة، منها 24,895 وفاة، فيما شفي 50,784 شخصاً، حتى اليوم الإثنين، حسب إحصائيات رسمية.

