730 إصابة مؤكدة بكورونا بجهة الشمال وتعافي 170 شخصا من الجائحة

بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جهة الشمال، 730 حالة مؤكدة، بعد إجراء 4944 تحليلا مخبريا.

وكشفت المديرية الجهوية للصحة بالشمال، في حصيلة حول تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا المستجد بالجهة، بأن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس بالجهة بلغ 170 شخصا، فيما سجلت 22 حالة وفاة. وتتوزع الحالات المؤكدة حسب مراكز التكفل، على 525 حالة مؤكدة بمستشفيات عمالة طنجة-أصيلة ، و118 حالة بالمستشفى الإقليمي للعرائش ، و73 حالة بالمستشفى الإقليمي لتطوان، و 13 حالة بمستشفيات إقليم الحسيمة، وحالة واحدة بوزان، فيما لم تسجل أية حالة مؤكدة لحد الساعة بإقليم شفشاون.

وبخصوص حالات الشفاء، أفادت المديرية بتعافي 82 شخصا بعمالة طنجة أصيلة، و 33 شخصا بالعرائش و48 شخصا بتطوان و 6 أشخاص بالحسيمة ، فضلا عن تعافي حالة الإصابة الوحيدة المسجلة بوزان. وأشار المصدر نفسه إلى تسجيل 22 حالة وفاة على مستوى الجهة تتوزع على 13 حالة وفاة بطنجة أصيلة و 7 وفيات بتطوان، وحالتي وفاة بالعرائش.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 150 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال24 الاخيرة ، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 5053حالة. وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 1653 حالة، بعد تماثل 215 حالة جديدة للشفاء، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 179 بعد تسجيل خمس حالات وفاة جديدة .