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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مع تخفيف القيود المرتبطة بكورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 5 مايو 2020
انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إذ طغت تحركات من جانب بعض الدول لتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا على مخاوف بشأن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وقلصت الإقبال على المعدن الذي يُعتبر ملاذا آمنا.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1700.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:24 بتوقيت جرينتش. في حين هبط في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1706.10 دولار.
وانضمت إيطاليا والولايات المتحدة لمجموعة من الدول التي خففت إجراءات العزل أمس الاثنين لإعادة الحياة لاقتصاداتها.
ولكن يظل المستثمرون قلقين إزاء تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسوم جديدة على الصين بسبب تعاملها مع التفشي.
وارتفع الذهب الذي يُعد أصلا بديلا خلال أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، 18% العام الماضي نتيجة حرب الرسوم الجمركية وخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وكسب الذهب أيضا 12% منذ بداية العام مع إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قرب الصفر وضخ تريليونات كتمويل عاجل للأسواق المالية في الولايات المتحدة.
وتبنت بنوك مركزية ودول أخرى إجراءات مماثلة لتحفيز الاقتصادات التي تضررت جراء الفيروس.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6% إلى 1858.91 دولار للأوقية بينما فقد البلاتين 0.3% إلى 763.56 دولار وتراجعت الفضة 0.4% إلى 14.77 دولار.
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