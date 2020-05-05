الشيخ خليفة بن زايد: القوات المسلحة ستظل الدرع الحامية لعزة البلد ورفعته

الثلاثاء 5 مايو 2020

قال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات القائد الأعلى للقوات المسلحة إن "قواتنا المسلحة ستظل على الدوام القوة الحارسة والدرع الحامية لعزة هذا البلد ورفعته".



وفي الذكرى الـ44 لتوحيد القوات المسلحة، وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في كلمة عبر "مجلة درع الوطن"، تحية اعتزاز وفخر لأبناء الإمارات الأبطال العائدين من أرض اليمن.

وأضاف "لقد صدقتم ما عاهدتم الله والقيادة والوطن عليه، وشاركتم بكفاءة وفاعلية في إنجاح مهام قوات تحالف دعم الشرعية وقدمتم الجريح والشهيد فأثبتم ولاء وانتماء وشجاعة".

وتابع "إننا فخورون بكم، مطمئنون لجاهزيتكم، ماضون في دعمكم، وفي ذكرى هذا اليوم العظيم من هذا العام الذي يتزامن مع ظرف صعب يشهده العالم بأسره نتيجة انتشار وباء كورونا المستجد نرفع الأيادي ترحما على أرواح الضحايا في جميع الدول داعين للمصابين في كل مكان بتمام الصحة وموفور العافية".

وثمن رئيس الإمارات الجهود والمشاركة الفاعلة لقوات المسلحة الباسلة وقوات الشرطة والدفاع المدني والأجهزة الأمنية في دعم التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد واحتواء ما ترتب عليها من تداعيات مما كان لها الأثر الكبير في توفير الحماية والرعاية للمواطنين والمقيمين، والزائرين على حد سواء.

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وأضاف قائلا: إننا نتقدم بعظيم التقدير لقطاعاتنا الطبية والصحية والخدمية والتعليمية وجميع الأجهزة الأمنية، المتفانين بإخلاص في أداء الواجب وذلك بإدارة رشيدة للأزمة، ومواجهة حاسمة للوباء، وعزل وعلاج للمصابين، وحماية لصحة المجتمع.

وأكد أن توحيد القوات المسلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة كان واحدا من أصعب التحديات التي "واجهت آباءنا وهم يؤسسون دولة الاتحاد، ولكن بقوة الإرادة والتخطيط السليم نجحوا في تجاوز ذلك التحدي فبنوا جيشا قويا وصرحا وطنيا نفاخر به الأمم، ونشعر بالأمان في وجوده".

وأشار إلى أنه في هذا اليوم"نتوجه بالتقدير والعرفان للرواد الأوائل الذين أسهموا بإخلاص في وضع اللبنات الأولى لقواتنا المسلحة، وسيرا على ذات النهج، فنحن ماضون بكل قوة وعزم في تطوير قواتنا تنظيما وتسليحا وتدريبا ورعاية شاملة، وهو التزام ثابت، يمثل هدفا استراتيجيا لدولتنا، وأولوية وطنية قصوى لحكومتنا".

وأعرب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن تقديريه لأبناء وبنات وطننا العاملين بجد و إخلاص في جميع ساحات البذل والعطاء " .

يذكر أنه في السادس من مايو/أيار عام 1976 صدر القرار التاريخي لرئيس المجلس الأعلى للدفاع بشأن توحيد القوات المسلحة، الذي نص على توحيد القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية تحت قيادة مركزية واحدة تسمى "القيادة العامة للقوات المسلحة" لدعم الكيان الاتحادي، وتوطيد أركانه وتعزيز استقراره وأمنه، وتحقيقا للاندماج الكامل لمؤسسات الدولة.