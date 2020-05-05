مليشيا السراج تتكبد خسائر فادحة خلال مواجهات بمحاور طرابلس

الثلاثاء 5 مايو 2020

أعلن المركز الإعلامي التابع للجيش الليبي، الثلاثاء، استهداف غرفة العمليات الرئيسية التابعة لمليشيات حكومة فائز السراج في مدينة زوارة غرب البلاد.



وقال المركز ، في بيان، إن قوات الجيش ألحقت خسائر فادحة في صفوف المليشيّات المسلّحة والمرتزقة السوريين، خلال مواجهات بمحاور طرابلس.

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وأضاف أن قوات الجيش تمكنت من استهداف تجمع للمليشيات باتجاه مدينة الجميل التي تبعد عن العاصمة طرابلس 100 كم غربا.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة رفع حالة التأهب القصوى لفرض السيطرة الأمنية جنوب البلاد، حيث تم تسيير دوريات مكونة من الوحدات العسكرية بمنطقتي حوض مرزق وأوباري.

وتسعى مليشيات السراج للسيطرة على المدن الساحلية، وتمثل مدينة "زوارة" أهمية كبرى لمليشيات السراج، حيث تستغل مطار زوارة للعمليات العسكرية، فكل طائرات المراقبة والمسيرة المقاتلة تخرج منه، كون موقعها استراتيجيا ويغطي مساحة كبيرة، بالإضافة لوجود مهبط آخر في مصفاة الزاوية (80 كلم غرب طرابلس).