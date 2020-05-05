حزب الأمة السوداني يشيد بدعم الإمارات ومصر لمواجهة كورونا

الثلاثاء 5 مايو 2020

أشاد حزب الأمة السوداني، بقيادة مبارك الفاضل المهدي، الإثنين ، بالمساعدات الإماراتية المصرية التي أرسلت إلى بلاده لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وقدم مبارك الفاضل، في بيان، الشكر إلى الأشقاء في دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمساعدتهم السودان.

وأضاف: "نشكرهم على الجسر الجوي والمساعدات الطبية والإنسانية لإخوتهم وأشقائهم بالسودان للمساعدة في مجابهة واحتواء جائحة كورونا والتي فتكت بمعظم دول العالم".

ونبه حزب الأمة إلى أن حكومة الفترة الانتقالية في السودان ، ورثت وضعا صحيا مأزوما ومأساويا عن نظام الإخوان البائد الذي أهمل البنيات التحتية، وأضاع الرعاية الاجتماعية التي كانت تتمتع بها البلاد ما أدى إلى صعوبة مواجهة هذه الجائحة بهذا الوضع المتهالك".

Advertisements

وتابع أن "تسيير جسر جوي مصري للسودان، ووقفة الأشقاء بالإمارات بإرسال المساعدات الطبية والإنسانية في هذا الظرف الدقيق، والعصيب، الذي تمر به كل دول العالم لهو خير دليل على صدق الأخوة، ومتانة العلاقة التي تربط بين الشعوب".

وتقدم حزب الأمة السوداني، بالشكر لسفير دولة الإمارات، محمد الجنيبي، وسفير مصر بالخرطوم، أحمد عدلي، على مبادراتهما وجهدهما في إيصال المساعدات في هذه الظروف العصيبة، حرصا منهما على سلامة السودان.

وأرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، أواخر الشهر الماضي طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى السودان، دعم له للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتسلمت الحكومة الانتقالية بالسودان، الإثنين، مساعدات طبية مقدمة كهدية من الشعب المصري لشقيقه السوداني، نقلها جسر جوي مكون من 4 طائرات عسكرية.