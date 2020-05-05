برلمان العراق يصوت الأربعاء على منح الثقة لحكومة الكاظمي

الثلاثاء 5 مايو 2020

أعلن مجلس النواب العراقي، عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الأربعاء المقبل.



وأصدر المركز الإعلامي، لمجلس النواب بيانا، الإثنين، جاء فيه أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعا النواب لجلسة للتصويت على البرنامج الوزاري لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، الأربعاء المقبل الساعة 9 مساءً (بالتوقيت المحلي).

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وبحث رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق، الإثنين، البرنامج الوزاري، وجلسة منح الثقة للحكومة.

وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع" إن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، التقى بمكتبه في القصر الحكومي الإثنين، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء بحث البرنامج الحكومي الذي تسلمه مجلس النواب قبل عدة أيام.

وأعرب كل من رئيس الوزراء المكلف، ورئيس مجلس النواب، عن تطلعهما لتشكيل حكومة قوية تلبي طموحات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة.