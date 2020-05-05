شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تدعم القطاع الصحي السوداني بـ 75 مليون درهم والان مع التفاصيل

الثلاثاء 5 مايو 2020 أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن تقديم مجموعة من المساعدات الدوائية والمستلزمات الطبية لدعم القطاع الصحي في السودان، بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليون درهم ما يعادل (20 مليون دولار)، وذلك في إطار حزمة المساعدات العاجلة التي تعهدت دولة الإمارات بتقديمها للشعب السوداني الشقيق.

وقام الصندوق بالتنسيق مع سفارة الدولة في الخرطوم بتسليم الشحنتين الأولى والثانية والبالغة حوالي 135 طناً من المساعدات الطبية والدوائية بقيمة بلغت 10 ملايين درهم أي ما يعادل 2.7 مليون دولار، وسيتم استكمال توريد باقي الشحنات خلال الفترة القادمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبوظبي تدعم القطاع الصحي السوداني بـ 75 مليون درهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.