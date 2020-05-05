5152 إصابة جديدة بكورونا و110 وفيات في دول شرق المتوسط

الثلاثاء 5 مايو 2020

كشفت إحصاءات المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية حول آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» عن تسجيل 5152 إصابة جديدة، سجلت في 16 دولة من أصل 22 دولة عضوا في إقليم شرق المتوسط، إضافة إلى تسجيل 110 حالة وفاة جديدة، وفقا للبيان.



وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الإصابات حتى «الاثنين» في دول شرق المتوسط تجاوز 211 ألف إصابة بالفيروس المستجد، وارتفاع عدد الوفيات إلى 8083 حالة وفاة، في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات التعافي من الفيروس إلى نحو 105 ألف حالة تعاف.

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وبحسب الإحصاءات التراكمية لعدد الإصابات بفيروس «كوفيد ـ 19» في دول إقليم شرق المتوسط حتى يوم «الاثنين» 5 مايو الجاري، فقد سجلت أفغانستان 2469 إصابة و72 حالة وفاة، و3465 إصابة و8 وفيات في البحرين، و1112 إصابة وحالتي وفاة في جيبوتي، و6465 إصابة و429 حالة وفاة في مصر، وتقترب إيران من تسجيل 100 ألف إصابة حيث سجلت حتى الآن 98.6 ألف إصابة و6277 حالة وفاة.

وأظهرت الإحصاءات تسجيل 2296 إصابة و97 حالة وفاة في العراق، و465 إصابة و9 وفيات في الأردن، و5278 إصابة و40 حالة وفاة في الكويت، و740 إصابة و25 وفاة في لبنان، وسجلت ليبيا 63 إصابة و3 وفيات، و5 آلاف إصابة و177 وفاة في المغرب، و524 إصابة و4 وفيات في فلسطين.

كما كشفت البيانات الإحصائية عن تسجيل 2634 إصابة و12 حالة وفاة في سلطنة عُمان، و20.8 ألف إصابة و476 وفاة في باكستان، و16.2 ألف إصابة و12 حالة وفاة في قطر، وسجلت المملكة العربية السعودية 28.7 ألف إصابة و191 حالة وفاة، و756 إصابة و35 وفاة في الصومال، و678 إصابة و41 وفاة في السودان، و44 إصابة و3 وفيات في سوريا، و1013 إصابة و42 حالة وفاة في تونس، و14.7 ألف إصابة و137 حالة وفاة في الإمارات، بينما سجلت اليمن أقل إصابات بواقع 10 إصابات وحالتي وفاة.