شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تمدد حالة الطوارئ شهراً لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 5 مايو 2020 ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوماً رئاسياً بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق الخامس من مايو، وذلك لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.

وصدر القرار الجديد بعد انقضاء فترة إعلان حالة الطوارئ لمدة شهرين في الأراضي الفلسطينية. Advertisements كانت وزيرة الصحة مي الكيلة قد أعلنت الاثنين تسجيل ثماني إصابات جديدة بالفيروس في محافظة الخليل. وأضافت أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورنا بين الفلسطينيين ارتفع إلى 532 إصابة. وسُجلت أربع حالات وفاة بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار الوباء في مارس، منها حالتان في القدس.

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