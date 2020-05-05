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كورونا يحصد أرواح أكثر من رُبع مليون شخص في العالم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 5 مايو 2020

أودى وباء كوفيد-19 بحياة أكثر من رُبع مليون نسمة، ما يزيد على 85% منهم في أوروبا والولايات المتّحدة لوحدهما، منذ ظهر ّ للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس ليل أمس الاثنين استناداً إلى مصادر رسميّة.

 

وأظهر التعداد، الذي أجري لغاية الساعة 22,30 ت غ أنّ الجائحة حصدت أرواح 250 ألفاً و203 أشخاص من أصل ثلاثة ملايين و570 ألفاً و93 مصاباً بالفيروس.

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وسجّلت أعلى حصيلة وفيات في العالم في الولايات المتّحدة (68 ألفاً و689 وفاة)، تليها إيطاليا (29 ألفاً و79 وفاة) ثم بريطانيا (28 ألفاً و734 وفاة) فإسبانيا (25 ألفاً و428 وفاة) ففرنسا (25 ألفاً و201 وفاة).

 

أمّا من حيث توزّع الوفيات على القارّات فتصدّرت القائمة أوروبا حيث بلغ عدد ضحايا الوباء الفتّاك 140 ألفاً و23 شخصاً.

 

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