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الهند تنفذ أكبر عملية إجلاء للعالقين في الخارج

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تعتزم الحكومة الهندية تنفيد خطة إجلاء كبيرة لإعادة مواطنين هنود عالقين في الخارج في ظل إجراءات الاغلاق المفروضة لاحتواء تفشي فيروس .

وذكرت شبكة "ان دي تي في" أنه ابتداء من غد الأربعاء، حيث سوف يتم تسيير ما لايقل عن 64 رحلة جوية خلال الأسبوع المقبل لإجلاء نحو 14800 مواطن.

وقالت السلطات إنه سوف يتم تسيير رحلات خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والكويت والفلبين وبنجلاديش وبريطانيا والمملكة وماليزيا والامارات.

وسوف يتم السماح بركوب نحو 200 إلى 300 راكب في كل طائرة من طائرات الرحلات الخاصة لضمان التباعد الاجتماعي.

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