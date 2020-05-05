شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجّل 3 إصابات إضافية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت كوريا الجنوبية ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في كوريا الجنوبية أنه بذلك يرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس إلى 10804 إصابة، وحالات الوفاة إلى 254 حالة

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