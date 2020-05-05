شكرا لقرائتكم خبر عن 3597 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الفيدرالية الهندية اليوم 179 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) إلى جانب 3597 حالة إيجابية جديدة، تم الإبلاغ عنها منذ مساء أمس في البلاد، ليصل عدد الوفيات إلى 1568 حالة وفاة وإجمالي الحالات إلى 46433 حالة.

وخرج حتى الآن 12727 شخصا من المستشفيات بعد أن أظهروا تحسنا. ويبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 32138.