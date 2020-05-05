'نايكي' تكافئ من يكافح الكورونا على طريقتها الخاصة

الشركة الأمريكية أعلنت عن قيامها بالتبرع بـ30 ألف حذاء خاص، تم تصميمها للأشخاص العاملين في المجال الصحي بمكافحة الفيروس.

وأعلنت الشركة على موقعها بأن هذه الأحذية ستوزع على القطاع الصحي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.



وأضافت الشركة بأن عددا من الرياضين انضموا لحملتها للمساعدة في التبرع بـ 30 ألف زوج من الأحذية لـ "نظام الرعاية الصحية والمستشفيات في شيكاغو ولوس أنغلوس وممفيس ونيويورك وهيئة المحاربين القدامى".

كما "تم التبرع بـ 2.5 ألف زوج آخر من الأحذية للمستشفيات في أوروبا، بما في ذلك برشلونة وبرلين ولندن وميلانو وباريس وبلجيكا" بحسب ما جاء في بيان الشركة.

وتعهد زعماء العالم ومنظمات، يوم أمس الاثنين، بتقديم ثمانية مليارات دولار لإجراء أبحاث وتصنيع وتوزيع لقاح وعلاجات محتملة لمرض كوفيد-19 لكن الولايات المتحدة رفضت المشاركة في الجهد العالمي.