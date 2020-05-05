اعلنت هيئة الانواء الجوية، الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد لغاية يوم السبت المقبل، فيما اشار الى ان الطقس سيشهد تساقط امطار وحدوث عواصف رعدية. اليوم الثلاثاء جدول بدرجات الحرارة وحالة الطقس لكافة المحافظات ومناطق البلاد لليوم بحسب الهيئة العامة للأنواء: غدا الاربعاء Advertisements بعد غد الخميس الجمعة المقبلة السبت المقبل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر امطار وعواصف ترابية.. حالة الطقس في العراق لغاية السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.