بالفيديو: قرد يخطف طفلة من والدتها في وضح النهار

حاول قرد يتجول في شوارع إندونيسيا، اختطاف طفلة تجلس برفقة والدتها بالقرب من منزلهما في وضح النهار. وأسرع القرد ممسكا بالطفلة وقام بسحبها أرضا، قبل أن يتدخل أحد المارة ويطارده. وترك القرد الطفلة وفر هاربا، لتعود الأخيرة إلى والدتها التي كانت في حالة ذهول وصدمة من المشهد.

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