ربع مليون وفاة.. أحدث مستجدات كورونا حول العالم

- سجلت الولايات المتحدة، مساء الاثنين، وفاة 1015 شخصا من جراء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجل في هذا البلد منذ شهر، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز. - أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، الثلاثاء، أن البلاد سجلت حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في الرابع من مايو انخفاضا من 3 إصابات في اليوم السابق. - أعلنت نيوزلندا، الثلاثاء، أنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي. - أعلنت نيوزلندا، الثلاثاء، أنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي. - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن الرفع التدريجي لقيود كورونا يبدأ مطلع الأسبوع، مشيرا إلى أن الجامعات تستأنف العام الجامعي ابتداء من 15 يونيو. - مجلس الشيوخ الفرنسي يصوت ضد خطة الحكومة لرفع الحجر الصحي في البلاد. - وزارة الصحة المغربية: 5 وفيات و150 إصابة جديدة بكورونا، ليبلغ مجموع الإصابات 5053. - وزارة الصحة المصرية: 7 وفيات و348 إصابة جديدة بالفيروس كورونا. - بريطانيا تسجل 288 وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ الإجمالي 28734. - إيطاليا: 195 وفاة جديدة بفيروس كورونا ومجموع الوفيات يتجاوز 29 ألفا.

- وزارة الصحة العراقية: تسجيل وفاة واحدة و55 إصابة جديدة بفيروس كورونا. - اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا: اليمن يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12. - وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاتين خلال 24 ساعة الأخيرة. - الأردن: عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا داخل حدود المملكة لليوم السابع على التوالي باستثناء 4 حالات قادمة من خارج الحدود. - وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 69 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في السلطنة إلى 2637. - لبنان: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لوافدين من الخارج ليصل إجمالي الإصابات إلى 740. Advertisements - تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان ليرتفع العدد الى 678 حالة و41 وفاة. - وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 6277، وارتفاع عدد الإصابات إلى 98 ألفا و647 مصابا. - تسجيل 164 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا وإجمالي الوفيات يصل إلى 25428. - إندونيسيا تعلن عن 395 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا. - أعلنت المصالح الصحية في بوركينا فاسو تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 672 حالة إصابة. كما شهدت البلاد حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 46 وفاة منذ تسجيل أول حالة وفاة في 9 مارس الماضي. - أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أدنى معدل للإصابة منذ 77 يوما عندما تسجيل حالتين فقط في فبراير . - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 685 إلى 163860 إصابة. وأضافت أن عدد وفيات الفيروس في البلاد ارتفع بواقع 139 إلى 6831. - أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية وفاة امرأة في دار لرعاية المسنين في غرب سيدني مما يرفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 96 حالة وفاة. - سجلت البرازيل 6633 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 296 حالة وفاة خلال الـساعات الـ24 الماضية. - ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إفريقيا إلى 44 ألفاً و 483 حالة إصابة مؤكدة.

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