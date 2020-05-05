كورونا يخطف وزيرا أفريقيّا.. وكلمات مؤثرة قبل الرحيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة النيجرية وفاة وزير العمل محمد بن عمر، جرّاء إصابته بفيروس كورونا، تاركا وراءه رسالة مؤثرة.

وقال التلفزيون الرسمي: "للأسف، هذا المرض الرهيب أودى بحياة الوزير محمد بن عمر (55 عاما)".

من جهته، أكد الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يتزعمه بن عمر، وفاة الأخير في المستشفى الوطني في نيامي حيث يُعالج المصابون بفيروس كورونا، دون أن يحدد سبب الوفاة.

وقبيل إعلانه سبب وفاة بن عمر، بثّ التلفزيون الرسمي رسالة وجهها الوزير قبيل رحيله دعا فيها العمال لحماية أنفسهم من وباء كورونا.

وفي رسالته قال الوزير الراحل إن "كوفيد-19 حقيقة وليس وهما، هو فتّاك، يقتل، ينتشر بسرعة الضوء".

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وأضاف: "الانضباط هو السلاح الأوحد الذي سنستخدمه للقضاء على هذا الفيروس".

وكان رئيس النيجر محمد يوسفو قد نعى، الأحد، الوزير الراحل. وقال في تغريدة له: "ببالغ الحزن تلقيت اليوم نبأ وفاة وزير العمل محمد بن عمر".

وفي اليوم التالي، تقدم الرئيس مشيعي الوزير الراحل.

وحتى اليوم، سجلت النيجر 755 إصابة بفيروس كورونا المستجد توفي منهم 37 شخصا.