القوات العراقية تقتل 4 دواعش وتلاحق الفلول عند الحدود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء ، بمقتل أربعة من عناصر داعش الإرهابي شمال بغداد، فيما يواصل الجيش عملياته العسكرية ضد التنظيم في مناطق متفرقة وحتى الحدود مع سوريا.



وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن القوات العراقية "تمكنت في الساعات الأولى من صباح اليوم من قتل أربعة من عناصر داعش بعد مطاردة مسلحة في منطقة وادي الشاي جنوبي كركوك"، وفقا للعين.

وشهدت مناطق متفرقة في محافظة كركوك خلال الساعات الماضية موجة عنف وهجمات متفرقة لتنظيم داعش، أوقعت سبعة قتلى في صفوف القوات العراقية.

وعلى إثر الهجمات، تشهد كركوك حالة استنفار أمني وعسكري واسعة.

من ناحية أخرى أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف، أن الجيش يواصل عملياته لاستهدف عناصر داعش في مناطق متفرقة من البلاد.

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وأشار إلى أن أوامر صدرت لجميع قيادات العمليات بالتعاون مع الاستخبارات وبإسناد من القوة الجوية بتدمير خلايا ومجاميع داعش الموجودة في بعض المناطق بشكل كامل سواء أكانت بنى تحتية أو أشخاصا وتحقيق نتائج كبيرة.

وأكد أن العمليات العسكرية التي جرت خلال اليومين الماضيين مستمرة ولم تتوقف في محيط محافظات الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين وهي المناطق التي يتواجد فيها داعش.

وذكر المتحدث العسكري أن العمليات مستمرة باتجاه الحدود مع سوريا خاصة وأن القوات العراقية ترصد بشكل مستمر المناطق التي يتحرك فيها التنظيم الارهابي بشكل محدود.

وشن تنظيم داعش خلال الأيام الماضية هجمات متفرقة في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وكركوك وديالى أوقعت العشرات من الضحايا.

وفي نهاية عام 2017، أعلن العراق "النصر" على تنظيم داعش، لكن فلول التنظيم ما زالت تشن هجمات على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال البلاد وغربها.

وكان "داعش" قد سيطر عام 2014، على ما يقارب ثلث مساحة العراق، ما دفع إلى تشكيل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، لمحاربته.