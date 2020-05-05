كوريا الجنوبية تسجل أدنى معدل إصابة بكورونا في 77 يوما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت كوريا الجنوبية ،الثلاثاء، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى معدل للإصابة منذ 77 يوما، عندما تم تسجيل حالتين فقط في 18 فبراير/شباط الماضي.



وقالت مراكز كوريا لمكافحة الامراض والوقاية إن جميع الإصابات الجديدة واردة من الخارج ولا حالة لانتقال العدوى داخليا.

وأشارت إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 10804 حالات بعد إضافة الإصابات الثلاث الجديدة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

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ومن بين حالات الإصابة الجديدة، تم اكتشاف حالتين من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار، وتم تأكيد الحالة الواحدة المتبقية لشخص كان تحت العزل الصحي في مدينة إنتشون بعد وصوله إلى البلاد قادما من الخارج.

كما ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بمقدار حالتين لتصل حصيلة الوفيات إلى 254 وفاة.

وفي ألمانيا، كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا بواقع 685 إلى 163860 إصابة.

وأضافت أن عدد وفيات الفيروس في البلاد ارتفع بواقع 139 إلى 6831.