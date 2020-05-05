اخبار العالم

برلمان العراق يصوت الأربعاء على منح الثقة لحكومة الكاظمي

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برلمان العراق يصوت الأربعاء على منح الثقة لحكومة الكاظمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

برلمان العراق يصوت الأربعاء على منح الثقة لحكومة الكاظمي

متابعات_ الخليج 365

أعلن مجلس النواب العراقي، عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الأربعاء المقبل.

 

وأصدر المركز الإعلامي، لمجلس النواب بيانا، الإثنين، جاء فيه أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعا النواب لجلسة للتصويت على البرنامج الوزاري لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، الأربعاء المقبل الساعة 9 مساءً (بالتوقيت المحلي). 

Advertisements

 

وبحث رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق، الإثنين، البرنامج الوزاري، وجلسة منح الثقة للحكومة.

 

وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع" إن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، التقى بمكتبه في القصر الحكومي الإثنين، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء بحث البرنامج الحكومي الذي تسلمه مجلس النواب قبل عدة أيام.

 

وأعرب كل من رئيس الوزراء المكلف، ورئيس مجلس النواب، عن تطلعهما لتشكيل حكومة قوية تلبي طموحات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برلمان العراق يصوت الأربعاء على منح الثقة لحكومة الكاظمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا