لا إصابات محلية بكورونا في كوريا الجنوبية لليوم الثاني توالياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت كوريا الجنوبية 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم أمس الاثنين، وهذه هي المرة الأولى التي لا يتجاوز فيها عدد الإصابات الجديدة 4 إصابات، منذ يوم 18 فبراير عندما سجلت البلاد حالتي إصابة جديدتين.



وكانت جميع الإصابات الجديدة واردة من الخارج ولا حالة لانتقال العدوى داخليا، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إن عدد المصابين الجدد بكورونا حتى منتصف ليلة يوم أمس ارتفع بمقدار 3 حالات مقارنة مع اليوم السابق لتصل حصيلة الإصابات إلى 10,804 حالات.

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وبذلك سجل عدد المصابين الجدد أقل من 20 حالة لليوم الـ 18 على التوالي بعد أن سجل العدد 18 حالة في يوم 18 أبريل الماضي.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة الثلاث، تم اكتشاف حالتين من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار. وتم تأكيد الحالة الواحدة المتبقية لشخص كان تحت العزل الصحي في مدينة إنتشون بعد وصوله إلى كوربا قادما من الخارج.

ولم تسجل كوريا الجنوبية أية حالة لانتقال العدوى داخليًّا لليوم الثاني على التوالي.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا بمقدار حالتين لتصل حصيلة الوفيات إلى 254 وفاة. وبلغت نسبة الوفيات 2.35%.

وسجل عدد حالات الشفاء الجديدة 66 حالة خلال يوم الأمس ليرتفع الإجمالي إلى 9,283 حالة وبلغت نسبة الشفاء 85.9%. وسجل عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي 1,267 شخصا.