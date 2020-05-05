شكرا لقرائتكم مكاسب تتجاوز 10% لخام النفط الأميركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قفزت أسعار النفط مجدداً اليوم الثلاثاء بفضل آمال تعافي الطلب على الوقود مع بدء بعض الولايات الأميركية والدول الأوروبية والآسيوية في تخفيف إجراءات عزل عام فرضتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10% أو 2.01 دولار إلى 22.40 دولار للبرميل. وتلك هي الجلسة الخامسة على التوالي التي يشهد فيها الخام الأميركي ارتفاعا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6.9% أو 1.87 دولار مسجلة 29.07 دولار للبرميل لتصعد للجلسة السادسة على التوالي.

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وتحسنت توقعات الطلب على الوقود مع بدء ولايات أميركية وعدة دول منها إيطاليا وإسبانيا والبرتغال والهند وتايلاند بالسماح للبعض بالعودة لعملهم واستئناف العمل في مواقع البناء وفتح أبواب المتنزهات والمكتبات.

وذكر بنك الاستثمار الأميركي "جولدمان ساكس" أنه متفائل بشكل متزايد بشأن صعود أسعار الخام العام القادم بسبب تراجع إنتاج الخام وتعاف جزئي في الطلب على النفط.

ورفع البنك توقعاته للعام 2021 لسعر خام برنت القياسي العالمي إلى 55.3 دولار للبرميل من 52.50 دولار.

وزاد أيضا تقديراته لخام غرب تكساس الوسيط إلى 51.38 دولار للبرميل من 48.50 دولار في توقعاته السابقة.