مجلس الدفاع الأعلى يوصي بتمديد التعبئة العامة حتى 24 أيار الحالي

أوصى ​مجلس الدفاع الأعلى​ بتمديد التعبئة العامة حتى 24 أيار الحالي. وقد إنتهت قبل قليل جلسة المجلس الذي عقد في ​قصر بعبدا​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون.​​​​​​​ إضغط للمزيد

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