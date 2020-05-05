دعت ​وزارة الصناعة​ في بيان "جميع مصنعي المعقمات إلى ابلاغها عن انتاجهم وأوضاعهم، ونوعية الأصناف المنتجة لديهم، والتأكد من التزامهم بالمواصفات والجودة المطلوبة، حيث ستعمل الوزارة على أخذ العينات من مراكز الانتاج، بالتوازي مع العمل الرقابي ل​مديرية حماية المستهلك​ في ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ التي تقوم بالكشوفات في مراكز البيع، على أن تتخذ الاجراءات المناسبة لضبط المخالفين حفاظا على المصلحة العامة و​سلامة​ المواطنين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصناعة دعت مصنعي المعقمات إلى الالتزام بالمواصفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.