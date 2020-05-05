لبنان بين الدول الـ15 التي إنتصرت على كورونا

نشر حساب "End Coronavirus Dot Org" عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ رسما بيانيا، يكشف عن الدول التي إنتصرت على ​فيروس كورونا​، ويحتل ​لبنان​ المرتبة 15 من بين هذه الدول. وبحسب الرسم البياني فقد جاءت الدول بالترتيب الآتي: ​فييتنام​، ​كوريا الجنوبية​، ​نيوزيلندا​، ​تايلاند​، ​أستراليا​، ​النمسا​، ​اليونان​، ​الأردن​، ​لوكسمبورغ​، سلوفانيا، أيسلاند، ​سلوفاكيا​، ​كرواتيا​، لبنان. إضغط للمزيد

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