السيد: الحكومة نجحت في إمتحان كورونا ماذا عن إمتحان الإفلاس الموروث؟

اعتبر النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "​حكومة حسان دياب​، نجحت 100 في المئة في إمتحان ​الكورونا​ لأن التسييس كان بعيداً عن هذه ​الأزمة​، ولكن، ماذا عن إمتحان ​الدولة​ والإفلاس الموروث من الحكومات السابقة، وأزمة ​التعيينات​؟"، مشددا على أن "​الفساد​ أصعب من أي وباء، وعندما تنكشف طبقة الفساد تستنفر رجال دينها، قال: (لا تعبدوا ربّيْن الله والمال)! مش بلبنان".

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