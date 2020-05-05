قطع أوتوستراد طرابلس بيروت بالاتجاهين من قبل السائقين العموميين

أفادت قناة "الجديد" بأنه تم قطع أوتوستراد طرابلس بيروت عند جسر البالما بالاتجاهين بالفانات من قبل السائقين العموميين احتجاجاً على تجاهل مطالبهم.
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