أبو فاضل: لانشاء مجلس أعلى للطائفة الارثوذكسية برئاسة يوحنا العاشر

دعا أمين عام "اللقاء الأرثوذكسي" النائب السابق مروان أبو فاضل في حديث تلفزيوني إلى "تطبيق اتفاق الطائف والخروج من الطائفية السياسية عندها لا يعود هناك مشكلة مع الطائفة الارثوذكسية".
ورأى انه "علينا ان نخلق مجلس أعلى للطائفة الارثوذكسية برئاسة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس البطريرك يوحنا العاشر".
وعن لقاء رؤساء الكتل النيابية في قصر بعبدا، رأى أبو فاضل انه هناك "خطأ بشكل الدعوة فرؤساء الكتل النيابية ليسوا الزعماء الذين يتم دعوتهم إلى طاولة الحوار"، سائلا "لماذا دعوة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وعدم دعوة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فإما دعوة رؤساء الكتل اما الزعماء".
واعتبر أنه "كان يجب على رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يدعو رؤساء الكتل قبل اقرار الخطة الاقتصادية، هكذا يتم التفاهم بين السلطة الاجرائية والسلطة التشريعية التي تصدق بقوانين على هذه الخطة".
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