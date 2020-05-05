أبو فاضل: لانشاء مجلس أعلى للطائفة الارثوذكسية برئاسة يوحنا العاشر

دعا أمين عام "​اللقاء الأرثوذكسي​" النائب السابق ​مروان أبو فاضل في حديث تلفزيوني إلى "تطبيق ​اتفاق الطائف​ والخروج من ​الطائفية السياسية​ عندها لا يعود هناك مشكلة مع الطائفة الارثوذكسية".

ورأى انه "علينا ان نخلق مجلس أعلى للطائفة الارثوذكسية برئاسة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس البطريرك يوحنا العاشر".

وعن لقاء رؤساء ​الكتل النيابية​ في ​قصر بعبدا​، رأى أبو فاضل انه هناك "خطأ بشكل الدعوة فرؤساء الكتل النيابية ليسوا الزعماء الذين يتم دعوتهم إلى ​طاولة الحوار​"، سائلا "لماذا دعوة رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ وعدم دعوة الامين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​، فإما دعوة رؤساء الكتل اما الزعماء".

واعتبر أنه "كان يجب على رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ان يدعو رؤساء الكتل قبل اقرار الخطة الاقتصادية، هكذا يتم التفاهم بين ​السلطة​ الاجرائية والسلطة التشريعية التي تصدق بقوانين على هذه الخطة".