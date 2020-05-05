دير مار انطونيوس في النبطية وزع مساعدات للعائلات قدمها النائب قبيسي

وزع دير مار انطونيوس في ​النبطية الفوقا​ ​مساعدات​ غذائية في الدير، قام بها رئيس الدير الأب سليم نمور، على ​العائلات المحتاجة​ في المنطقة وجوارها، وشملت عائلات مسيحية وإسلامية، مقدمة من النائب ​هاني قبيسي​، "في إطار تعزيز وتعميق أواصر الوحدة الوطنية والعيش المشترك بين أبناء المنطقة، والتخفيف من معاناتهم التي يرزحون تحت كاهلها بفعل الأوضاع الإقتصادية الصعبة".

وأعلن الدير في بيان، أنه "سجل خطوات متقدمة في هذا المجال، إذ عزز حضوره الوطني على مساحة ​الجنوب​، من خلال العلاقات والروابط الأخوية التي نسجها رئيس الدير الأب سليم نمور، منذ تبوئه رئاسة الدير، فعمل جاهدا على تعزيز وتوطيد التواصل والتعاون بين مختلف ​العائلات الروحية​ والسياسية والحزبية والفاعليات الوزارية والنيابية، ولاقت إرتياحا وترحيبا كبيرا على مختلف الصعد".

وأكد الأب نمور "أن عملية توزيع المساعدات اليوم هي بمناسبة ​شهر رمضان​ المبارك، بهدف تجسيد الأخوة الوطنية والوحدة بين أهلنا في النبطية الفوقا وجوارها، لأننا جميعا مسلمين ومسيحيين جسم واحد، نحتفل ونفرح سويا بالمناسبات ونتشارك معا فيها، ونقف الى جانب بعضنا البعض في الأحزان".

