أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه "بتاريخ 25/4/2020 عُثر على المواطن: ش. ف. (مواليد عام ۱۹۸۰) مصاباً بطلقٍ ناري بالرأس، داخل سيارته في محلة مفرق زيتون – كسروان، نُقل الى المستشفى للمعالجة، وحالته الصحيّة حرِجة للغاية. بتفتيش سيارته عُثر على كمية من المخدرات موضبة ومعدّة للترويج. بنتيجة الإستقصاءات والتحريات، التي أجرتها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تبين أن المصابَ مروّجٌ للمخدرات. كما تمكنت الشعبة من تحديد هوية المشتبه بهما بإطلاق النار، وهما: - ش. أ. (مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم المخدرات، ومقاومة رجال السلطة، والتهديد. - م. س. (مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)
وأوضحت انه "بتاريخ 30/4/2020، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت قوة تابعة للشعبة المذكورة من توقيف المذكورَين –بالتزامن- في محلتي النبعة، وبرج حمود، وضبطت بحوزة الموقوف الثاني بندقية نوع "بومب أكشن" وسيارة كانتا قد استخدمتا في عملية إطلاق النار. بالتحقيق معهما، اعترف الأول بإطلاق النار على المصاب ش. ف. لأنه كان يريد الاستحصال منه على المخدرات دون تسديد ثمنها. كما اعترف الثاني بأنه كان برفقة مطلق النار، وانه كان يقود السيارة العائدة للأخير، وقد عمل لاحقاً على تنظيف البندقية وتفكيكها، بهدف إبعاد الشبهات. أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: كشف ملابسات محاولة قتل أحد المواطنين بكسروان وتوقيف مطلقي النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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