أبو شرف: لالتزام التعبئة العامة وتطبيق الوصفة الطبية

زار وفد من ​نقابة الاطباء​ برئاسة النقيب ​شرف ابو شرف​ ​وزير الصحة​ الدكتورحسن حمد في مكتبه في الوزارة، وناقش معه أمورا عدة تتعلق بشؤون النقابة والاطباء و​الأدوية​.

أثنى نقيب الاطباء ​شرف ابوشرف​ بعد لقاءه وزيرالصحة ​حمد حسن​ على النتائج الايجابية في مقاربة ​وزارة الصحة​ ل​فيروس كورونا​ بالتعاون مع "​منظمة الصحة العالمية​" و​الصليب الاحمر اللبناني​ والدولي والنقابات المعنية، ولا سيما نقابات الاطباء والممرضات والممرضين، اضافة الى الاعلام. وشدد على ضرورة الاستمرار بالتقيد بالاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، والتزام التعبئة العامة، كي لا نفاجأ لاحقا بأعداد كثيرة من الاصابات اوالعودة الى الوراء اذا لم يتم الالتزام بهذه الاجراءات .

وتناول البحث كذلك أهمية تطبيق الوصفة الطبية الموحدة بشكل سليم والقانون المتعلق بكيفية صرف ​الدواء​ بالتعاون المباشر مع نقابة الاطباء لما فيه مصلحة المريض والطبيب والصيدلي والجهات الضامنة في آن معا.

ولفت ابو شرف الى ضرورة إعطاء اللقاحات من قبل الطبيب الاختصاصي فقط، بعد اجراء الفحص السريري للتاكد من عدم وجود مانع صحي، وخصوصا في المستوصفات.

